Elon Musk polarisiert als Person zweifellos, man kann ihn mögen oder auch nicht. Eines ist aber klar: er hat aufgezeigt, dass man mit einem neuen Produkt und einer neuen Marke die Eintrittshürde auf dem globalen Automobilmarkt überwinden kann, selbst wenn man aus einer ganz anderen Branche kommt – oder gerade deshalb. Musk selbst hatte zunächst mit dem Internet-Bezahldienst „Paypal“ durchschlagenden Erfolg und vermochte zudem als visionäre Persönlichkeit zu begeistern: Ein Phänomen, das auch bei anderen Magnaten der Tech-Branche, wie etwa Apple-Gründer Steve Jobs, zu beobachten ist. In einer säkularisierten, kapitalistischen Gesellschaft, in der Geld der wichtigste Maßstab scheint, treten plötzlich neue, beinahe mystisch-religiös anmutende Figuren in Erscheinung, denen eine technologieaffine Mittelschicht andächtig lauscht und über deren Fehler sie geflissentlich hinwegsieht. Diese Feststellung ist mehr als nur eine soziologische Beobachtung: Während Investitionsentscheidungen in stabilen Zeiten meist auf Basis von Wirtschaftlichkeitsrechnungen und soliden Unternehmensdaten getroffen werden, so gibt es in Zeiten des Wandels immer mehr Wetten auf die Zukunft. Gleichzeitig gibt es einen globalen Kapitalmarkt, der sich von der realen Wirtschaft entkoppelt hat und stark verzögert reagiert oder sogar agiert – soweit, dass inzwischen das Primat der realen Wirtschaft über die fiktiven Geldgeschäfte ins Wanken geraten ist. Im Gegenteil: eine Finanzkrise führt nicht selten zur Wirtschaftskrise – nicht umgekehrt.

In dieser Situation können charismatische Unternehmertypen ungeahnte Kapitalressourcen für sich mobilisieren. Dabei zählt weder die gegenwärtige Kapitalausstattung noch die aktuelle Performance des Unternehmens, sondern nur die Bewertung der zukünftigen Entwicklungschancen durch Aktionäre und Investoren. Und so ist Tesla bereits über eine Billion Euro wert, obwohl das Unternehmen jährlich gerade einmal eine halbe Million Autos baut und bisher kaum jemals einen Gewinn eingefahren hat. Auf der anderen Seite stehen Konzerne wie Volkswagen, ein traditionsreiches Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Automobilproduktion und -distribution, das im Jahr an die 10 Millionen Autos produziert und vermarktet und über eine solide Finanzgebarung verfügt. Gleichzeitig hat das Unternehmen aber nur ein Achtel des Börsenwerts von Tesla.

Während nun Volkswagen das laufende Geschäft betreiben und daraus die nötigen Forschungs- und Entwicklungskosten für neue Technologien verdienen muss, bedienen sich gehypte Startups wie Tesla oder Nikola ganz einfach am Kapitalmarkt. Hinzu kommt, dass der technologische Startvorteil, den die Traditionsunternehmen beim Verbrennungsmotor hatten, wegfällt. Die Einzelkomponenten des elektrischen Antriebsstrangs sind, abgesehen von der Batterie, relativ trivial. Es geht vielmehr um Elektronik, Software, Steuerungstechnik und Systemintegration. Und so ist es kein Wunder, dass zunehmend Tech-Konzerne aus dem IT- und Softwarebereich in den Automotive-Sektor vordringen: Elon Musk und Tesla sind ein Musterbeispiel. Die Figur des charismatischen Unternehmers, dem der Nimbus eines Gurus anhaftet, ist dabei nicht zu unterschätzen: Durch den Habitus des visionären Machers lassen sich ungeahnte Kapitalressourcen heben und viele Hebel in Bewegung setzen. Bei Tesla scheint dieses Konzept funktioniert zu haben.