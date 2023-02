TRAKTUELL: Wann werden wir denn den ersten vollelektrischen Nikola im Einsatz auf der Straße sehen?

Michael Lohscheller: Sie sehen ihn heute schon in den USA. Wir haben dort im März dieses Jahres angefangen mit der Serienproduktion und diese Lkw an die Händler ausgeliefert, die diese jetzt an die Kunden ausliefern. In Europa haben wir gerade die ersten drei Demofahrzeuge im Hamburger Hafen ausgeliefert. Und sie werden die Serienproduktion im Jahr 2023 in Europa sehen. Dann werden Sie auch die ersten rein batterie-elektrischen Lkw von Nikola auf der Straße sehen, sicherlich auch in Österreich. Und den Wasserstoff-Lkw, den wir auf der IAA in Hannover als Weltpremiere vorgestellt haben, den werden Sie in den USA in der zweiten Jahreshälfte 2023 sehen, in Europa Anfang 2024.





Gibt es in den USA eigene Werke und ein eigenes Design mit Hauben-Trucks?

Michael Lohscheller: Das Design ist gleich, aber wir haben zwei Produktionsstandorte. Einmal in Coolidge in Arizona. Das ist unser eigenes Werk. Und dann haben wir in Ulm in Deutschland ein Joint Venture mit Iveco, das uns jeweils zu 50 Prozent gehört.





Nikola hat schon viel länger von sich reden gemacht, als das tatsächliche Produkt des emissionsfreien Lkw überhaupt greifbar war. Vor allem in den USA wurde angekündigt, dass man mit einem All-inclusive-Modell starten will, wo mit dem Fahrzeug auch gleich der Wasserstoff verkauft wird. Es wurde auch angekündigt, dass man eine eigene Wasserstoff-Infrastruktur aufbauen und selbst Wasserstoff produzieren will. Was wurde denn aus dieser Kombination?

Michael Lohscheller: Ja, diese Strategie ist nach wie vor gültig. Wir haben einerseits das Truckgeschäft und andererseits das Energiegeschäft. Wir werden in den USA Wasserstoff produzieren, mit Partnern, und diesen Wasserstoff dann auch vertreiben. Wir werden eigene Nikola Wasserstofftankstellen einrichten, im ersten Schritt in Kalifornien. Das ist ein wichtiger Markt. Dort werden wir die ersten drei Wasserstoff-Tankstellen jetzt aufbauen, die Landrechte dafür haben wir bereits gekauft. Man kann natürlich nicht plötzlich das ganze Land mit Wasserstoff-Tankstellen überziehen, aber Schritt für Schritt, werden wir Wasserstoff produzieren und ihn auch selber vertreiben.