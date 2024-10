Knapp 60 Prozent der Befragten in Deutschland sehen in autonomen LKWs ein Mittel gegen den Fahrermangel in Transportunternehmen. Außerdem ist hier knapp die Hälfte (47 Prozent) der Meinung, dass autonome LKWs den Verkehrsfluss auf Autobahnen verbessern und somit die Zahl der Staus künftig reduzieren.



„Wir freuen uns, dass heute schon die Mehrheit der Befragten die Vorzüge autonomer LKWs sehen. Mit unseren Technologien tragen wir dazu bei, die Akzeptanz von autonomen LKWs weiter zu stärken“, ordnet Philipp von Hirschheydt, Vorstand des Unternehmensbereichs Automotive, die Ergebnisse ein.

Die Mobilitätsstudie macht aber auch deutlich: Die Sicherheit schwerer Nutzfahrzeuge ohne Person hinter dem Steuer sorgt noch für Skepsis. Übrigens: Continental arbeitet diesbezüglich seit 2023 mit dem US-Unternehmen Aurora an der Entwicklung und Produktion eines autonomen Level-4-Systems für selbstfahrende LKWs. Bereits 2027 planen die beiden Unternehmen autonome LKWs in Serie.