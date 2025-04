Start frei für die AutoZum in Salzburg, die am Mittwoch, 22. Jänner 2025 begann. Rund 140 Aussteller sind in den drei Messehallen vertreten. Die große Mehrheit der Aussteller war mit der Besucherresonanz zufrieden.

Weka Industrie Medien Automotive hat seinen Messestand in Halle 10, Nr. 1245. Außerdem findet wieder eine Weinverkostung mit Weißweinen aus dem Weingut Pfaffl in Stetten (NÖ) und dem Rotwein aus dem Weingut Wenzl-Kast in Gols im Burgenland statt.