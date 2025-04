Mit einer Streckenlänge von 7.700 km – davon 5.100 km Zeitabschnitte, aufgeteilt in einen Prolog, 12 Etappen, eine 48-Stunden-Chrono-Sonderprüfung und eine Marathon-Etappe ohne technische Hilfe – erwies sich die Dakar 2025 einmal mehr als das anspruchsvollste Rennen der Welt. Bei der 47. Ausgabe der Rallye, die vom 3. bis 17. Jänner 2025 in der arabischen Wüste stattfand, gewann Martin Macík Jr. in der Kategorie LKW. Sein Truck war dabei mit den S02 Rallye-Reifen von Prometeon ausgerüstet.

Wie Prometeon in einer Aussendung festhielt, sind diese für härteste Bedingungen ausgelegt und waren ausschlaggebend für den Sieg über das zweitplatzierte Team, das mit 10 von 12 gewonnenen Etappen 2 Stunden und 21 Minuten zurücklag.