Dadurch, dass viele Ressourcen am Transportmarkt durch Unternehmensschließungen und Insolvenzen sowie Ferien- und Urlaubszeiten fehlen, aber auch aktive Transportunternehmer ihre Flotte aus Kostengründen reduziert haben, wird der Bedarf an Kapazitäten verstärkt auf Frachtenbörsen über den Spotmarkt gesucht.

„Trotz der sinkenden Auftragslage in der deutschen Wirtschaft ist der Transportbedarf nach wie vor vorhanden. Die verlorenen Kapazitäten im Transportsektor übersteigen den konjunkturellen Rückgang, sodass im dritten Quartal die Nachfrage auf Frachtenbörsen nach wie vor sehr hoch ist“, erläutert Gunnar Gburek, Head of Business Affairs bei Timocom, die gegensätzliche Entwicklung. „In manchen Branchen kann die Nachfrage nach Frachtraum mit den noch vorhandenen Kapazitäten bewältigt werden, vor allem da, wo weder Zertifikate noch besonderes Equipment notwendig sind. In Branchen, die besondere Ausstattungen, zum Beispiel Kühlgeräte, Coil-Mulden, Mitnahmestapler oder spezifische Lizenzen erfordern, herrscht nach wie vor großer Mangel und zusätzliche Kapazitäten sind nur schwer bis gar nicht zu beschaffen.“