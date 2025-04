TIP betrachtet Nachhaltigkeit nicht als Trend, sondern als Verpflichtung. Wie das Unternehmen in einer Aussendung festhält, bekennt es sich klar zur Mobilitätswende und setzt sich aktiv für eine klimafreundliche Zukunft ein. Ziele der TIP Group für die kommenden Jahre sind etwa CO₂-Reduktion, Ressourcenschonung und soziale Verantwortung.

Dass das gelebte Praxis für TIP ist, sieht man laut Unternehmen etwa an der wachsenden Zahl emissionsarmer Fahrzeuge in der Mietflotte, Investitionen in die E-Mobilität, der Digitalisierung von Wartungsprozessen sowie gezielten Refurbishment-Programmen zur Verlängerung der Nutzungsdauer von Bestandsfahrzeugen.

„Unsere modernen Mietfahrzeuge, nachhaltigen Wartungskonzepte und digitalen Services bilden die Basis, gemeinsam mit unseren Kunden Optimierungspotenziale im Straßentransport zu realisieren. Die Dekarbonisierung erreichen wir nur im Schulterschluss – durch die konsequente Integration umweltfreundlicher Technologien in Fahrzeugflotten und Serviceangebote", betont Oliver Bange, Geschäftsführer der Central Region bei TIP Group.