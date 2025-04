Chemische Rückstände in verschmutzten Reinigungsmaterialien haben ein potenzielles Risiko für Mensch und Umwelt. Vor allem Putztücher, die mit leicht entzündlichen Stoffen in Berührung kamen, können mit dem Sauerstoff in der Luft reagieren und in Brand geraten. In den Safety-Containern „SaCon“ von Mewa können die Putztücher sicher gelagert werden.

Der Safety-Container ist eine Eigenentwicklung und wird innerhalb der Mewa-Gruppe in Deutschland produziert. Gefertigt wird er aus HDPE-Kunststoff (Hart-Polyethylen), außerdem ist er luftdicht verschließbar. Wie der Hersteller beschreibt, benötigt er wenig Platz und lässt sich stapeln.

