„Die neueste Erweiterung der Firestone Vanhawk-Serie schafft für Transporterfahrer und Flottenbetreiber zuverlässigere Mobilität über die gesamte Wintersaison“, sagt Christian Mühlhäuser, Vice President Bridgestone Central Europe. „Der Firestone Vanhawk 2 Winter EVO mit Enliten Technologien wurde für all jene Fahrer entwickelt, die bei Winterreifen vor allem Wert auf Langlebigkeit, Sicherheit und Kosteneffizienz legen.“

Entwickelt und getestet wurde der Reifen in Italien. Ab Juni 2025 soll er europaweit erhältlich sein. Er wird in einer erweiterten Auswahl in Dimensionen von 15 bis 17 Zoll in 22 Ausführungen angeboten. Darunter befinden sich auch fünf Varianten mit 10PR-Konstruktion.