Das 1960 gegründete Werk beschäftigt 2.000 Mitarbeiter und verfügt über eine Produktionskapazität von ca. 1,85 Millionen Reifen pro Jahr, was es zum wichtigsten Zentrum für die industrielle Reifenproduktion in der Türkei macht. Mehr als 50 Prozent der Produktion werden in 87 Länder, vor allem nach Europa exportiert. In den vergangenen sieben Jahren hat Prometeon mehr als 185 Millionen Euro in sein Werk in Izmit investiert.

Mit ISCC Plus zertifiziert

Darüber hinaus entsprechen die Produktionsprozesse im Werk in Izmit den Kriterien der Energieeffizienz, um die Treibhausgasemissionen zu begrenzen. Dadurch wurde das türkische Werk mit ISO 50001 energiezertifiziert. Die Produktionsstätte hat außerdem vor Kurzem die ISCC-Plus-Zertifizierung der International Sustainability and Carbon Certification Organisation erhalten.



Mit ISCC Plus bescheinigt Prometeon, dass ein Teil der verwendeten Materialien aus organischen, biologisch-zirkulären und zirkulären Ressourcen stammt. Im Einklang mit der Nachhaltigkeitsstrategie von Prometeon, die darauf abzielt, die Umweltauswirkungen in der gesamten Lieferkette von der Produktion bis zum Verkauf zu reduzieren, orientiert sich auch die Serie 02 an Kriterien der ökologischen Nachhaltigkeit. Auf der kürzlich stattgefundenen IAA Transportation in Hannover wurde das neue Produkt für den Reisebusverkehr vorgestellt, der Prometeon C02 – der erste Prometeon-Reifen der Rollwiderstandsklasse A – bei dem 80 Prozent der Materialien recycelt und zertifiziert sind oder aus erneuerbaren Ressourcen stammen.