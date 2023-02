Wir haben bereits eine Probefahrt mit Prototypen des MAN eTruck mit 30 Tonnen auf dem MAN-eigenen Testgelände in München unternommen. Der Eindruck im Wesentlichen: Es ist ein ganz normaler Lkw, allerdings noch leiser im Betrieb als die ohnehin bereits sehr gut gedämmten Dieselfahrzeuge. Auch die Bedienung ist so, wie man das vom herkömmlichen MAN-Lastwagen gewohnt ist. So sitzt etwa der Lenkstockhebel für die mehrstufige Dauerbremsanlage genau dort, wo er sonst auch sitzt und ist auch haargenau gleich in seiner Funktionsweise: nur, dass der Elektromotor durch Umpolung zum Generator wird und damit die Bremsenergie wieder in die Batterie einspeist. Rekuperation nennt man diese Form der Energierückgewinnung, die einen wesentlichen Beitrag zur Effizienzsteigerung leistet.

Die Beschleunigung des Sattelzugs ist ebenso zügig wie flüssig, was auch daran liegt, dass es nur wenige Schaltvorgänge gibt: Der eTruck ist wahlweise mit einem 2- oder 4-Ganggetriebe ausgestattet. Die Motorleistung wird serienmäßig zwischen 300 bis 350 kW betragen. Das wäre bei einem Diesel-Lkw nicht viel. Der eTruck erzeugt damit aber ein sattes Drehmoment von 3.000 Newtonmetern.