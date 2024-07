In gut zwei Monaten ist es so weit: Vom 17. bis 22. September öffnet die IAA Transportation 2024 in Hannover ihre Tore und stellt in Halle 12 die exklusive Startup Area vor. Diese ist direkt integriert in die Ausstellungsfläche. Durch die direkte Nachbarschaft zu führenden Marken, möchte man die 34 ausgewählten Jungunternehmen aus verschiedenen Ländern ins Veranstaltungsgeschehen ziehen, gaben die Messeverantwortlichen in einer Pressemeldung bekannt.



„Startups spielen eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Mobilität der Zukunft. Ihre innovativen Ansätze und frischen Ideen treiben den technologischen Fortschritt voran und bieten Lösungen für die drängendsten Herausforderungen unserer Zeit", sagt Jürgen Mindel, Geschäftsführer vom Verband der Automobilindustrie (VDA). Die IAA Transportation biete diesen jungen Unternehmen eine einzigartige Plattform, um ihre Visionen einem globalen Publikum zu präsentieren und wertvolle Partnerschaften zu knüpfen.