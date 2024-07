Der Unternehmensmitteilung zufolge ergänzen die neuen Busse die fast 1.300 Crossway-Fahrzeuge, die bereits in der ÖBB-Postbusflotte im Einsatz sind. Diese sei mit rund 2.200 Bussen nun die größte Crossway-Flotte in der DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz) und eine der größten in Europa.

ÖBB Postbus habe sich für die Crossway-Modelle Low Entry und Low Deck mit einer Länge von 10 und 12 Metern entschieden. Iveco Bus gibt an, dass der Crossway im Werk Vysoké Mýto in der Tschechischen Republik hergestellt wird und sich mit mehr als 60.000 verkauften Einheiten als der Standard im Intercity-Segment in Europa etabliert hat.