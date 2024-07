UTA Edenred, ein Mobilitätsdienstleister in Europa und Teil der Edenred-Gruppe, hat laut einer Pressemitteilung seine interoperable Mautbox UTA One next auf die Slowakei erweitert.

Demzufolge deckt die 4G-kompatible On-Board Unit (OBU) für den European Electronic Toll Service (EETS) 18 Mautkontexte in 16 Ländern Europas ab. UTA One next sei damit die aktuell umfassendste EETS-Lösung am Markt.