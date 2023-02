Die Daimler Truck AG und die Volvo Group haben am 29. April die Strategie für ihr neues Brennstoffzellen-Joint Venture Cellcentric vorgestellt. Die beiden Unternehmen bekennen sich damit klar zum Einsatz von Wasserstoff-Brennstoffzellen in Fernverkehrs-Lkw und darüber hinaus. Gemeinsam wollen die Partner des Joint Ventures diesen Transformationsprozess der Dekarbonisierung beschleunigen. Cellcentric soll dafür zum weltweit führenden Hersteller von Brennstoffzellensystemen werden. Um dies zu erreichen, will man eine der größten Serienproduktionen von Brennstoffzellensystemen in Europa aufbauen und im Jahr 2025 in Produktion gehen. Wo das entsprechende Werk dazu entsteht soll im Jahr 2022 publik gemacht werden. Die Technologiepartnerschaft soll durch Skaleneffekte möglichst rasch die Kostenparität von Wasserstoff-Lkw gegenüber konventionellen Diesel-Antrieben ermöglichen und damit für Kunden zu einer wirtschaftlichen Alternative machen. Das haben Martin Daum, CEO der Daimler Truck AG, und Martin Lundstedt, CEO der Volvo Group, in einer gemeinsamen Pressekonferenz bekanntgegeben. Beide Cellcentric-Anteilseigner fordern zugleich einen einheitlichen regulatorischen Rahmen in der EU, um die Einführung von wasserstoffbasierten Brennstoffzellen schneller voranzutreiben. Cellcentric wird die Brennstoffzellensysteme entwickeln, produzieren und vermarkten. Der Fokus liegt auf dem Einsatz in Fernverkehrs-Lkw, zusätzlich sollen die Systeme auch für andere Anwendungen angeboten werden.