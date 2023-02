Im Test erweist sich der Elektro-Lkw als praktisch und komfortabel. Das Cockpit und Arbeitsplatz sind so, wie man es von der Diesel-Version gewohnt ist. Alle Achsen sind luftgefedert, sodass Bodenunebenheiten nur sanft zum Fahrer durchdringen. Die bekannte, elektrohydraulische Lenkung „Volvo Dynamic Steering“ ist äußerst leichtgängig und präzise, wobei die Elektronik 2.000mal pro Sekunde den Geradeauslauf überwacht und den Lkw durch minimale Lenkeingriffe automatisch exakt in der Spur hält. Diese Innovationen sind auch im herkömmlichen Volvo-Lkw bekannt, beim FM Electric kommt noch das sanfte und zugleich kraftvolle Beschleunigungserlebnis durch das elektrische Antriebsaggregat hinzu. Der E-Motor ist an sich schon leise, dadurch, dass er hinter der Fahrerkabine sitzt, ist hinter dem Lenkrad fast nur das Gebläse der Klimaanlage zu hören. Alles in allem ist der FM Electric aber ein ganz normaler Lkw – nur leiser, komfortabler, moderner.