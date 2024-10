Die Prometeon Tyre Group präsentierte kürzlich ihre ersten Produkte der Serie 02 unter der Marke Prometeon für den europäischen und türkischen Markt. Wie der Reifenhersteller in einer Pressemitteilung bekannt gab, markiert die Markteinführung in der Türkei das Debüt von Prometeon als Produktmarke in Europa und der Türkei.



Man setze damit auch die Expansion fort, die mit der Produktion und dem Vertrieb von Reifen der Serie 02 in Ägypten für die Absatzmärkte Afrika und Naher Osten begann. Der Übergang zur neuen Produktmarke soll auch in Europa und der Türkei schrittweise erfolgen. Die neue, für regionale Anwendungen entwickelte R02-Linie soll ab Oktober erhältlich sein.