Sven Mehringer, Managing Director Energy & Vehicle Services bei DKV Mobility, sagt: „Wir freuen uns sehr, die Ladestationen von Iberdrola | bp pulse in Spanien in unser Netzwerk aufzunehmen. Iberdrola | bp pulse bietet den Fahrern von Elektrofahrzeugen in Spanien erstklassige öffentliche Ladestationen und beschleunigt damit den Übergang zur Dekarbonisierung des Straßenverkehrs. Das entspricht voll und ganz unserer Mission, eine effizientere und nachhaltigere Zukunft der Mobilität zu gestalten.“



Julio Martin, Commercial Director bei Iberdrola | bp pulse, fügt hinzu: „Unser Ziel ist es, den Zugang zu einer zuverlässigen Schnellladeladeinfrastruktur zu fördern und so dazu beizutragen, eine der größten Herausforderungen für die Einführung von Elektrofahrzeugen zu überwinden. Wir wollen den gesamten Verkehr dekarbonisieren, sowohl den Leicht- als auch den Schwerverkehr, und um eine Herausforderung dieser Größenordnung zu bewältigen, sind Partnerschaften wie die, die wir mit DKV Mobility eingegangen sind, unerlässlich. Wir freuen uns, DKV Mobility-Kunden den Zugang zu unserem schnell wachsenden EV-Ladenetzwerk zu ermöglichen.“