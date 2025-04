BP plant, das österreichische Mobility & Convenience-Geschäft zu verkaufen. Das hat der britische Ölkonzern heute bekanntgegeben. Der Verkaufsprozess hat bereits gestartet. Das Ziel ist es, bis zum Ende des dritten Quartals 2025 einen potenziellen Käufer nennen zu können. Der Abschluss des Verkaufs wird für Ende 2025 angestrebt – vorbehaltlich aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen.

Der Verkauf umfasst alle BP Tankstellen in Österreich, das mit BP in Österreich verbundene Flottengeschäft, die BP Pulse Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, sowie die BP Anteile am Linzer Terminal. Die weiteren Geschäftsbereiche von BP in Österreich werden wie gewohnt weitergeführt.