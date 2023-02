Und der gute alte Diesel-Motor? Der stand vor allem bei Verkaufsgesprächen im Vordergrund, auf den Messeständen blieben die Diesel-Lkw meist verschämt im Hintergrund. Der britische Journalist Will Shiers hat diesbezüglich eine treffliche Analogie gefunden: „Meine pubertierende Tochter ist in dem Alter, in dem sie nicht mit mir gesehen werden möchte. Ich bin alt, definitiv uncool und in ihren Augen ein bisschen peinlich. Wenn ich sie von der Schule abhole, muss ich zwei Straßen weiter parken… Es kam mir in den Sinn, dass sie zu mir dieselbe Beziehung hat, die Lkw-Hersteller zu ihren Dieselmotoren zu haben scheinen! Es waren nur sehr wenige zu sehen, und diejenigen, die auftauchten, wurden normalerweise in den hinteren Teil des Standes verbannt. Genau wie bei meiner Tochter ist es fast so, als hätten die Lkw-Hersteller vergessen, wer das alles bezahlt!“

Ohne aus diesem Statement irgendwelche pädagogischen Ratschläge ableiten zu wollen, scheint mir dies eine zutreffende Beobachtung zu sein. Aber seien wir ehrlich: Aktuell gibt es im großen Maßstab ohnehin keine Alternative zum Diesel, die Technologie ist bekannt und man muss die Fahrzeuge daher auch nicht extra ausstellen, um sie zu verkaufen. Hinsichtlich der neuen Technologien besteht hingegen noch Aufklärungs- und Überzeugungsbedarf. Die diesjährige IAA war deshalb nicht primär eine Leistungsschau aktuell verfügbarer Modelle, sondern vor allem ein F&E-Event, bei dem künftige Entwicklungen greifbar und erlebbar wurden. Das ist jedenfalls gelungen!