Die CO 2 -Emissionen im Güterverkehr in Österreich sind zwischen 1990 und 2019 um 112 % auf 8.742.000 Tonnen CO 2 -Äquivalente gestiegen. Ziel des ENIN-Förderprogramms ist es, den Anteil an emissionsfreien Nutzahrzeugen signifikant zu steigern. Bis 2025 sollen demnach 10 Prozent der Neuzulassungen in der schweren Klasse N3 erreicht werden. Bis dahin ist es allerdings noch ein weiter Weg, denn aktuell ist gerade in diesem Bereich der Fahrzeugbestand noch verschwindend gering. Es gibt in Österreich insgesamt knapp 55.000 Lkw der Klassen N2 und N3 sowie rund 20.000 Sattelzugmaschinen. Davon verfügen derzeit gerade einmal 52 (!) über einen emissionsfreien Antrieb. Besser sieht es hingegen bei den leichten Nutzfahrzeugen aus: In der Klasse N1 verfügen bereits 5.671 Fahrzeuge über einen emissionsfreien Antrieb. Das sind etwas mehr als ein Prozent des gesamten Fahrzeugbestands von 493.387.

Als Beschlossen gilt bereits das vollständige Aus für den Verbrennungsmotor bei neuzugelassenen Fahrzeugen aller Klassen im Jahr 2035. Angesichts der oben genannten Zahlen ist das eine äußerst ehrgeizige Zielsetzung.