Die eFuel-Alliance – eine Interessengemeinschaft für synthetische Flüssigkraftstoffe – warnt vor einem generellen Verbot für Verbrennungsmotoren in Europa. Ein solches würde den Wettbewerb der Technologien in Forschung und Entwicklung behindern. Ein mögliches Problem bei der E-Mobilität ergibt sich auch durch neue Abhängigkeiten von Staaten und Regionen mit hohen politischen Risiken bei Rohstoffen, die für die Batterieherstellung benötigt werden. Was das bedeuten kann, zeigt sich aktuell an den eingeschränkten Handlungsoptionen der EU durch die Energieabhängigkeit bei Öl und Gas von Russland.



Gefordert wird stattdessen die Anerkennung der Klimaneutralität von synthetischen Kraftstoffen, sogenannter eFuels, wenn diese mit grünem Strom produziert werden. Die Energieeffizienz ist insgesamt miserabel, allerdings könnten die flüssigen Kraftstoffe einfach wie herkömmlicher Diesel transportiert werden. Die bestehende Tankstelleninfrastruktur kann weiter genutzt werden, auch eine Beimengung in den Sprit ist denkbar. eFuels wären in den weltweit rund 1,4 Milliarden Bestandsfahrzeugen mit Verbrennungsmotoren einsetzbar. Die europäische Automobilindustrie und deren Zulieferer würden durch ein frühes Aus für den Verbrennungsmotor außerdem schwer getroffen. Eine Übergangsphase mit eFuels könnte den europäischen Unternehmen, die bei der Technologie der Verbrennungsmotoren weltweit führend sind, eine Verschnaufpause verschaffen, um sich an die neuen Anforderungen anzupassen. Denn es gibt durchaus Befürchtungen, dass die Industrie in Europa bei einem allzu raschen Umstieg auf die E-Mobilität von neuen Akteuren aus Asien, insbesondere China, ausgebremst wird.