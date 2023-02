Am Montag, den 6. Dezember 2021, starten die Austrian Automotive Business Weeks! Hochkarätige Experten referieren dabei über neue Fahrzeugantriebe und Kraftstoffe, Assistenzsysteme und autonomes Fahren sowie den Ausbau der Ladeinfrastruktur und die Herausforderungen bei der Integration von neuartigen Fahrzeugen in bestehende Fotten. In insgesamt vier Themenblöcken beleuchten hochkarätige Vortragende aktuelle und mögliche zukünftige Entwicklungen im Automobil-Sektor.

Den Auftakt bildet der Themenblock „Antrieb der Zukunft“. Unter dem Stichwort „Technologieoffenheit“ wollen wir alle denkbaren Varianten der automobilen Antriebstechnik von morgen vor dem Hintergrund nötiger CO2-Einsparungen präsentieren und diskutieren. Eröffnet wird die Veranstaltung von Günther Kerle, Sprecher der Automobilimporteure in der Industriellenvereinigung. Prof. Bernhard Geringer von der TU Wien gibt einen Überblick über den Stand der Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der Fahrzeug- und Motorenentwicklung. Franz Weinberger, Sprecher der Nutzfahrzeugimporteure in der Industriellenvereinigung, wird Antriebslösungen für die Lkw und Busse der Zukunft vorstellen. Martin Aggarwal von HyCentA Research referiert zu Potenzialen und bringt Beispiele für Mobilitätsanwendungen mit Wasserstoff. Ewald Perwög von der Lebensmittelkette MPreis berichtet über seine Erfahrungen mit Wasserstoff-Lkw im praktischen Betrieb. Abschließend erläutert Alexander Susanek, Geschäftsführer des BMW Motorenwerks in Steyr – dem größten Motorenwerk in der BMW Group – die Nachhaltigkeitsziele des Konzerns und die neue Antriebsvielfalt von BMW.