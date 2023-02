Die vorgegebene Geschwindigkeit im technologischen Wandel sei durchaus herausfordernd. Anwender im Nutzfahrzeugbereich müssen mit ihren Fahrzeugen Geld verdienen. Investitionsentscheidungen fallen demnach auf Basis von wirtschaftlichen Kriterien. In der Regel ist das eine TCO-Kostenbetrachtung (Total Cost of Ownership). „Man muss die Transformation so gestalten, dass die Transporteure in der Lage sind, diese Zusatzbelastung, diese Mehrkosten auch zu tragen beziehungsweise an ihre Kunden weiterzugeben“, sagt Weinberger. Es gäbe inzwischen auch Verlader, die durchaus bereit sind, die Mehrkosten mitzutragen und hier Projekte auf die Beine zu stellen. Momentan sind das aber eher Leuchtturm-Projekte und nicht die große Masse an Fahrzeugbeschaffungen.



Technisch hat die Industrie bewiesen, dass E-Fahrzeuge funktionieren. „Gerade im Kurz- und Mittelstreckenverkehr ist Elektromobilität sinnvoll und möglich, technisch. Was wir noch nicht erreicht haben, ist eine betriebswirtschaftliche Rechnung. Es ist noch kein Business-Case!“, bringt es Weinberger auf den Punkt.



Die Attraktivität der Alternativen wird letztlich aber auch davon abhängen, wie sich der Dieselpreis entwickelt. Aktuell ist dieser sehr hoch, in der wirtschaftlichen Gesamtrechnung könnten E-Fahrzeuge also bei den laufenden Betriebskosten punkten. Förderungen für die Anschaffung würden die Wirtschaftlichkeit im TCO-Vergleich ebenfalls erhöhen: Aktuell sind die Beschaffungskosten für E-Fahrzeuge nämlich etwa drei- bis viermal so hoch wie bei Dieselfahrzeugen. Hierzu wurde seitens der österreichischen Bundesregierung das FFG-Förderprogramm „ENIN“ ins Leben gerufen. Es werden bis zu 80 Prozent der Mehrkosten bei der Beschaffung gefördert. Förderfähig sind auch die Kosten für die Errichtung von Ladeinfrastruktur.