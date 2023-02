Entscheidend beim eHighway ist: Es müssen nicht alle Autobahnkilometer elektrifiziert werden. Die „Nationale Plattform Zukunft der Mobilität“, eine Innovations-Initiative des Bundesverkehrsministeriums, empfiehlt 4.000 Kilometer Autobahn bis 2030 mit der Oberleitungstechnologie auszustatten. Denn etwa zwei Drittel des Kraftstoffverbrauchs im Lkw-Fernverkehr auf deutschen Autobahnen fallen auf den meistbefahrenen 4.000 Kilometern des 13.000 Kilometer langen Autobahnnetzes an. Wenn es gelingt, das Kernnetz zu elektrifizieren und die Lkw mit elektrischem Antrieb (Batterie, Hybrid, Wasserstoff) und integriertem Stromabnehmer dort während der Fahrt auf einfache Weise mit Strom zu versorgen, kann schnell ein hoher Beitrag zum Klimaschutz erzielt werden.

Die Lösung mit Strom aus der Oberleitung entspricht dem Prinzip Bahn: Auch dort sind nur etwa 60 Prozent des Schienennetzes mit Oberleitungen ausgerüstet. Dies aber sind die Schlüsselstrecken, sodass mehr als 90 Prozent des Bahnverkehrs in Deutschland mit Strom aus der Oberleitung über die Schienen rollt. Die Elektrifizierung des deutschen Straßengüterverkehrs auf einem Kernnetz von 4.000 Kilometern ermöglicht es laut einer Studie des Bundesverkehrsministeriums, die CO2-Emissionen jährlich um zehn bis zwölf Millionen Tonnen zu reduzieren, wenn der Strom aus regenerativen Quellen gewonnen wird.

In Deutschland wird der eHighway von Siemens Mobility derzeit auf drei öffentlichen Teststrecken erprobt: auf der Bundesautobahn A5 in Hessen zwischen den Anschlussstellen Zeppelinheim/Cargo City Süd des Frankfurter Flughafens und Darmstadt/Weiterstadt, in Schleswig-Holstein auf der A1 zwischen der Anschlussstelle Reinfeld und dem Autobahnkreuz Lübeck sowie auf der Bundesstraße B462 in Baden-Württemberg zwischen Kuppenheim und Gaggenau. Ziel von CES und Siemens Mobility ist es, das Lkw-Oberleitungssystem flächendeckend in ganz Europa zur Verfügung zu stellen. Das Bundesministerium für Verkehr und Digitale Infrastruktur unterstützt die Skalierung von Oberleitungen für den Fernverkehr in sogenannten Innovationsclustern und beabsichtigt die Realisierung von großen Pilotanlagen bis 2023.