Die Anzahl der Neuzulassungen von Elektro-Lkw ist insbesondere im schweren Bereich in Österreich noch marginal. Die Industrie sei inzwischen bereit und elektrische Fahrzeuge stünden auch schon am Markt zur Verfügung, sagt Franz Weinberger, Sprecher der Nutzfahrzeug-Importeure in der Österreichischen Industriellenvereinigung. Allerding sei derzeit noch „die Handbremse angezogen“, denn die Förderung für emissionsfreie Nutzfahrzeuge und Infrastruktur, kurz ENIN, lässt weiter auf sich warten. Ursprünglich war diese für den Beginn der zweiten Jahreshälfte 2022 angekündigt worden, wurde dann jedoch mehrfach verschoben. Neuer Starttermin für die Einreichung soll nun der März 2023 werden, so wurde es zumindest den Lkw-Importeuren kommuniziert.

Den schwarzen Peter für die wiederholten Verschiebungen des Förderstarts schiebt man im Klimaschutzministerium der EU-Kommission zu: Man warte auf die Veröffentlichung der neuen „Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung“. Diese EU-Verordnung sei als rechtliche Rahmenbedingung für die ENIN-Förderung in Österreich zwingend erforderlich. Nun sei diese aber fix für das erste Quartal 2023 versprochen worden, heißt es seitens des Ministeriums.