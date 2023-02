Bei STI Deutschland war der neue Kühltrailer S.KOe bereits im Rahmen eines Praxistests im Einsatz. Liene Elste, Trailer-Koordinatorin bei STI, berichtete uns exklusiv über Ihre Erfahrungen. Die Fahrzeuge von STI sind üblicherweise an sechs Tagen pro Woche unterwegs. Bei einer dieselbetriebenen Kühlmaschine beträgt der Kraftstoffverbrauch für das Kühlaggregat normalerweise rund 240 Liter Diesel pro Woche Mit der vollelektrischen Kühlmaschine von Schmitz Cargobull reduzierte sich der Verbrauch auf null. Auf der anderen Seite entstand ein Mehrverbrauch bei der Zugmaschine von rund 1 Liter/100 km durch die zusätzliche Reibung der Generatorachse. Bei einer wöchentlichen Fahrleistung von etwa 3.120 Kilometern ergab das einen Mehrverbrauch bei der Zugmaschine von 31,2 Litern Diesel – dem gegenüber steht eine Ersparnis von 240 Litern Diesel pro Woche für das Kühlaggregat. Das bedeutet also in Summe eine Einsparung von 208,8 Litern pro Woche, das sind 10.858 Liter Diesel pro Jahr. Bei einem Dieselpreis von 1,75 Euro ist das ein Kostenvorteil von jährlich 19.000 Euro im Betrieb.



Gleichzeitig berichtete uns Trailerkoordinatorin Elste, dass ein externes Anstecken und Nachladen der Batterie in ihrem Fall nur einmal monatlich nötig gewesen sei, um die Batterie vollständig aufzuladen. Dies ist aus technischen Gründen erforderlich, um die Leistungsfähigkeit des Akkus langfristig zu gewährleisten. Für den Betrieb reicht die Ladung durch die Generatorachse auf der Straße hingegen völlig aus: Der Trailer lädt sich während der Fahrt und die Batteriekapazität fiel im Testbetrieb von STI im realen Einsatz nicht unter 60 Prozent.