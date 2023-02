Aber es gibt noch weitere Bedenken: Begeben wir uns mit den eFuels in neue Importabhängigkeiten? Viel weniger als bei E-Mobilität, wo die Abhängigkeit von China beobachtet wird, denn die Kriterien der Standortwahl sind in vielen Regionen erfüllbar und erlauben daher ein hohes Maß an Diversifikation.

Und um es noch weiter auf die Spitze zu treiben: Mündet die eFuel-Entwicklung nicht wieder in eine Art kolonialistischer Ausbeutung, „der reiche Norden holt sich im armen Süden, was er braucht“? Mitnichten, eFuels sind für diese Länder eine große Chance, sie würden selbst von fossilen Energieträgern leichter loskommen, sie würden lokale Wertschöpfung aufbauen, einerseits durch die Wind- und Solarparks, die auch instandgehalten werden müssen, andererseits aber auch durch die industrielle Erzeugung des Wasserstoffs und seiner Weiterverarbeitung an Ort und Stelle zu eDiesel, eBenzin und eKerosin. In den Ländern, in denen die eFuel-Produktionen errichtet werden, entstehen viele Arbeitsplätze.

Und rufen wir uns in Erinnerung, worum es geht: Um den globalen Klimaschutz und darum, die negativen Folgen der Erderwärmung einzudämmen. Die ärmeren Ländern sind auf den Klimaschutz am meisten angewiesen, da sie sich gegen die Folgen des Klimawandels, beispielsweise wiederholte, großflächige Überschwemmungen, nicht so gut wappnen können wie die reichen Länder.