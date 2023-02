Das Auto werde es auch in 200 Jahren noch geben, schlicht und einfach, weil es so praktisch ist. Endzeitstimmung für die Autobranche sieht der Experte also keineswegs, im Gegenteil: „Das Automobil hat eine große Zukunft vor sich, möglicherweise größer als die Vergangenheit“, so Dudenhöffer. Wachstumspotenzial ortet der Professor vor allem in den Entwicklungs- und Schwellenländern. Denn während im reichen Westen Europas bereits 545 Fahrzeuge auf 1.000 Einwohner kommen (USA+Canada: 812), sind es in China gerade einmal 102, in Indien 23. Beide Länder zusammen haben eine Bevölkerung von über 2,6 Milliarden Menschen. Dort liegt also das größte Wachstumspotenzial für die Automobilindustrie. Schon heute ist China mit 20 Millionen verkauften Autos pro Jahr und einem Anteil von 30 Prozent am weltweiten Absatz der größte Markt für Neufahrzeuge. Auch der afrikanische Kontinent hat in Sachen Motorisierung noch Aufholbedarf, hier gibt es durchschnittlich 31 Autos je 1.000 Einwohner.

Und was getan werden müsse, damit die Menschen in China, Indien und Afrika auch tatsächlich Autos kaufen? Das sei ganz einfach, denn der Bedarf an Mobilität müsse nicht erst künstlich erzeugt werden, er sei schlicht und einfach gegeben. Mit dem Wohlstand würde deshalb automatisch auch die Anzahl der Fahrzeuge steigen: „Geben Sie den Menschen Geld und sie kaufen Autos“, spitzt Dudenhöffer seine These zu.