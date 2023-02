Der Nachteil des Verbrennungsmotors liegt in einem schlechteren Wirkungsgrad. Hier ist die Kombination aus Brennstoffzelle und Elektro-Antrieb überlegen, vor allem bei leichten Anwendungen. Die Brennstoffzelle arbeitet gleichmäßig und wandelt dabei Wasserstoff in elektrische Energie um. Sie ist allerdings nicht dazu geeignet, um rasch Leistung abzurufen. Genau das ist aber bei schweren Lkw-Anwendungen nötig, wenn man etwa einen 40-Tonnen-Zug beschleunigen will oder einen Anstieg bewältigen muss. Deshalb benötigt man eine Pufferbatterie. Je schwerer der Lkw, desto größer muss auch diese Batterie sein. Der Nachteil: eine solche Batterie wäre nicht nur sehr teuer, sondern auch extrem schwer. Hier kann der Verbrennungsmotor seine Stärke ausspielen: er benötigt keine Pufferbatterie. Bei schweren Anwendungen ist der Wirkungsgrad damit eventuell höher als bei einem Antriebsstrang mit Brennstoffzelle. Das Fahrzeug ähnelt außerdem in vielen Teilen jenen eines Diesel-Lkw und kann deshalb mit geringeren Anschaffungskosten punkten. Das spielt natürlich auch eine Rolle in der Gesamtkostenbetrachtung und die Wirtschaftlichkeit des Lkw.