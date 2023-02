TRAKTUELL: Eine neue gesetzliche Regelung, die jetzt stufenweise ausgerollt wird, ist die sogenannte europäische Entsenderichtlinie. Ein Experte für Logistik-Recht hat diese einmal als die „Quantenphysik der Verkehrswirtschaft“ bezeichnet. Wie geht es Ihnen in der praktischen Umsetzung mit dieser Entsenderichtlinie? Und glauben Sie, dass das Instrument dazu geeignet ist, solche sozialen Problematiken im internationalen Verkehr zu lösen?

MÜLLER: Man wird sich schon etwas überlegt haben, bei dieser Entsenderichtlinie. Wir sind da alle in einem Lernprozess, es betrifft uns aber nicht so stark, wie jene Unternehmen aus den Randländern Europas. Es ist immer unsere Philosophie, sich an möglichst alles zu halten, sprich: wo werden Fahrer gemeldet und wo muss was gemacht werden. Von der Bezahlung her, was ja ein ganz wichtiger Punkt ist, entscheidet das der Markt. Für das Gehalt, für das man rein theoretisch in irgendeinem osteuropäischen Land einen Fahrer anstellen könnte, wird man wahrscheinlich keinen Fahrer finden.



TRAKTUELL: Also administrativ kommen Sie damit zurecht? Das Thema hat sich für mich durchaus komplex angehört.

MÜLLER: Es ist sehr komplex. Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass wir das richtig machen. Wir arbeiten daran, in unserem Transport-Management-System möglichst viele Prozesse zu verknüpfen, damit es einfacher wird. Der Aufwand lässt sich sicher mittels der technischen Möglichkeiten in der IT reduzieren. Aber wichtig ist, dass man einmal den Spirit des Ganzen einholt, um was es da überhaupt geht. Das ist Part of the Game.



TRAKTUELL: Herr Müller, vielen Dank für das Gespräch.