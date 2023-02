Die Abhängigkeit von fossilen Kraftstoffen bekommt mit der aktuellen Situation und der Diskussion rund um ein mögliches Öl-Embargo gegen Russland eine neue Dimension. Einige sehen sich nun darin bestärkt, dass man den Ausstieg aus dem Öl beschleunigen müsse. Im österreichischen Mobilitätsmasterplan ist aber ohnehin das Aus für den Verbrennungsmotor in allen Neufahrzeugen ab 2035 beschlossen. Das beinhaltet auch schwere Lkw. Das ist überaus ambitioniert.



Im Moment gibt es noch nicht die nötigen Fahrzeuge dafür am Markt. Noch bedeutender ist allerdings, dass auch die Infrastruktur noch nicht einmal ansatzweise bereit ist für einen flächendeckenden Ausbau der E-Mobilität im Güterverkehr. Wir sprechen hier immerhin von Ladeleistungen von etwa 500 kW, die benötigt werden, um einen schweren Sattelzug etwa in der Mittagspause zwischenzuladen. Wenn man jetzt an einen großen Lkw-Rastplatz denkt, dann summiert sich das schnell auf eine Gesamtleistung von 50 bis 100 Megawatt, die dort gleichzeitig zur Verfügung stehen müsste.



Außerdem bleibt die Frage – woher soll die elektrische Energie kommen. Windräder allein werden nicht ausreichen. Unlängst hat die EU-Kommission Atomkraft zur nachhaltigen Energiequelle erklärt. Ist das wirklich der richtige Weg? Wollen wir das? Und lassen sich so viele Atomkraftwerke überhaupt in dieser kurzen Zeit errichten?



Letztendlich bleibt auch noch die Frage der Resilienz: Flüssigen Treibstoff kann man mit einem Lkw rasch verteilen und Fahrzeuge schnell damit betanken. E-Trucks sind hingegen auf eine flächendeckend funktionierende Energie-Infrastruktur angewiesen. Mit Blick auf ein Katastrophen- bzw. Kriegsszenario wie in der Ukraine würde die Funktion derselben aber im Krisenfall nicht gewährleistet sein. Wir müssen also aufpassen, dass wir mit möglicherweise übereilten und ideologiegetriebenen Elektrifizierungs-Bestrebungen im Lkw-Bereich nicht die Versorgungssicherheit gefährden. Es braucht also einen offenen Wettbewerb der Technologien, der sich nicht von vornherein dogmatisch auf die batterieelektrische E-Mobilität festlegt – nur so kann sich die letztendlich beste Technologie dann auch wirklich durchsetzen. Und es spricht auch nichts dagegen, wenn am Ende mehrere Antriebsarten für unterschiedliche Einsatzzwecke koexistieren. E-Mobilität etwa im Nahverkehr und Wasserstoff oder synthetische Kraftstoffe im Fernverkehr müssen sich ja nicht gegenseitig ausschließen. Auch wenn – rein von der Effizienz her betrachtet – die batterieelektrische E-Mobilität sicher das Effizienteste wäre.