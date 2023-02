Einige Regelungen aus dem Mobilitätspaket gelten bereits seit dem 20. August 2020. So ist es seitdem europaweit verboten, dass Fahrer die reguläre Wochenruhezeit von 45 Stunden in der Kabine verbringen. Einen Nachweis über eine Hotelrechnung oder ähnliches können die Kotrollorgane allerdings nicht verlangen, der Fahrer muss vielmehr auf „frischer Tat“ ertappt werden, während er die Ruhezeit im Fahrzeug verbringt. Das dürfte aller Voraussicht nach zu vermehrten Kontrollen auf Rastplätzen führen.



Aus dem Verbot, die Wochenruhezeit in der Kabine zu verbringen, ergeben sich für den Unternehmer nicht nur organisatorische Fragen hinsichtlich Tourenplanung und Unterkunft für die Lenker. Es geht auch um versicherungstechnische Probleme, betonen die Referenten von Cargo Experts. Ist ein etwaiger Schaden gedeckt, wenn der Lkw mit wertvoller Fracht beladen und am Wochenende unbewacht ist? Spediteure und Frächter sind gut beraten, die Bestimmungen ihrer CMR-Versicherung genau zu prüfen. Gegebenenfalls müssen sie mit der Versicherung in Kontakt treten, um Lösungen für das Problem zu erörtern. Ansonsten kann es passieren, dass bei einem Ladungsdiebstahl keine Deckung für den Schaden besteht.



Weiterhin im Lkw verbracht werden darf nur die verkürzte Wochenruhezeit. Diese kann höchstens zweimal hintereinander eingelegt werden und die Verkürzung ist entsprechend auszugleichen. Wochenruhezeiten dürfen im begleiteten Kombiverkehr, also etwa auf der Fähre oder dem Zug, bis zu zweimal für insgesamt eine Stunde unterbrochen werden. Dies gilt sowohl für die reguläre als auch die verkürzte Wochenruhezeit.



Außerdem müssen Fahrer spätestens alle vier Wochen an den Unternehmenssitz oder ihren Wohnsitz zurückkehren können. Eine Verpflichtung für den Fahrer, dies auch tatsächlich zu tun, besteht nicht – die Gelegenheit muss aber gewährt werden. Sollte der Lenker diese Möglichkeit nicht in Anspruch nehmen wollen, dann ist es ratsam, wenn sich der Unternehmer dies schriftlich bestätigen lässt.