Eine der wichtigsten Fragen für international tätige Verkehrsunternehmer in der EU: „Entsendung – what is it?“ Diese Frage zu beantworten ist keineswegs trivial, denn die Regelungen sind durchaus komplex, wie Dr. Christian Spendel, Dr. Dominik Schärmer und Mag. Alexej Miskovez von Cargo Expertes bei einer Veranstaltung der Transporteure in Oberösterreich erläuterten.



Ein Transit, also die bloße Durchfahrt durch ein anderes Land ohne Be- oder Entladung, stellt KEINE Entsendung dar, sondern es handelt sich um einen bilateralen Verkehr. Ebenfalls keine Entsendung liegt vor, wenn die Quelle oder das Ziel des Verkehrs im Land der eigenen Unternehmensniederlassung liegen. Eine Entsendung liegt hingegen vor, wenn ein Unternehmen Inlandstransporte in einem anderen Staat durchführt (kleine Kabotage). Eine Entsendung liegt ebenfalls vor, wenn Waren von einem ausländischen Staat in einen anderen ausländischen Staat befördert werden (große Kabotage). Wenn also ein tschechischer Lkw Tomaten von Italien nach Deutschland transportiert, dann handelt sich es um eine Entsendung des Fahrers, während jener Zeit in der er sich in Italien und in Deutschland aufhält. Die Durchfahrt durch Tirol stellt hingegen keine Entsendung dar, denn es handelt sich um Transit.



Im Falle einer Entsendung muss der Nachweis über die Einhaltung der jeweils vor Ort geltenden Mindestlohnstandards erbracht werden, inklusive verpflichtender Sonderzahlungen. Ebenso besteht die Verpflichtung zur aliquoten Gewährung des Jahresurlaubs entsprechend er Regelung im jeweiligen Gastland. Höchstarbeitszeiten und Mindestruhe müssen außerdem eingehalten werden. Klarheit über die jeweiligen Regelungen im Gastland zu erlangen ist allerdings eine Herausforderung für sich, denn noch existiert keine europaweite Datenbank, in der die jeweiligen Mindestlohnbestimmungen abgerufen werden können.