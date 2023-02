Bilaterale Güterbeförderung (Der ASIÖ weißt ausdrücklich darauf hin, dass bilaterale Güterbeförderungen keine Entsendung sind!)

Eine solche bilaterale Güterbeförderung liegt vor, wenn Güter auf Basis eines Beförderungsvertrages vom Niederlassungsstaat in einen anderen Mitgliedsstaat der EU oder in einen Drittstaat oder umgekehrt transportiert werden. Sowohl die Hinfahrt als auch die Rückfahrt sind jeweils eine bilaterale Fahrt. Zusätzlich zur bilateralen Beförderung darf der Fahrer in den Mitgliedstaaten oder Drittstaaten, die im Zuge der bilateralen Fahrt durchfahren werden, eine zusätzliche Be-und/oder Entladung vornehmen, sofern die Be- und Entladung nicht im selben Mitgliedsstaat erfolgt.

Beispiel: Güterbeförderung von Österreich nach Polen (Route Ö-CZE-PL), Transit durch Tschechien, Entladung in Polen, neuerliche Beladung in Polen und Rücktransport nach Österreich. Zusätzlich zur bilateralen Beförderung darf der Fahrer in den EU-Mitgliedsstaaten oder Drittstaaten, die im Zuge der bilateralen Fahrt durchfahren werden, eine zusätzliche Be-und/oder Entladung vornehmen, sofern die Be-und Entladung nicht im selben Staat erfolgt => denn sonst würde in diesem Fall eine Kabotage vorliegen, die der Entsende-RL unterliegt)

Transitbeförderungen (Alle Beförderungen, bei denen der Fahrer durch einen Mitgliedsstaat durchfährt, ohne in diesem Güter auf- oder abzuladen - also "klassischer" Transit, sind von den Regeln der Entsenderichtlinie ausgenommen.

Beispiel: Güterbeförderung von Österreich nach Polen (Route Ö-CZE-PL), Tschechien wird im Transit durchfahren. In Tschechien darf eine zusätzliche Beladung mit Entladung in Polen vorgenommen werden (eine Entladung dieser Güter in Tschechien ist nicht erla ubt), gleiches gilt auch für die Rückfahrt. In Tschechien dürfen Güter, die bereits in Österreich aufgeladen wurden, im Rahmen eines 11Zwischenstopps" abgeladen werden, anschließend Weiterfahrt mit der restlichen Ware nach Polen, gleiches gilt auch für die Rückfahrt. In Tschechien dürfen Güter, die bereits in Österreich aufgeladen wurden, im Rahmen eines "Zwischenstopps" abgeladen werden, gleichzeitig dürfen zusätzliche Güter (auch von einer anderen Ladestelle in Tschechien) aufgeladen, und nach Polen weiterbefördert und dort abgeladen werden. Gleiches gilt auch für die Rückfahrt.

(Hinweis d. Red.: Quelle ASIÖ-Vortrag; Stand: 27. Jänner 2022)