Fünf Kühlzellen sind für die Lagerung von Produkten im 2°C und 8°C Temperaturbereich vorgesehen. An der Südseite des neuen Logistikzentrums agiert „Müller-frisch!“. Auf der gesamten Dachfläche der neuen Logistikhalle wurde eine Photovoltaik-Anlage installiert, die zukünftig über ein Drittel des am Standort benötigten Strombedarfs erzeugt. Das Dach des Bürogebäudes wurde vollständig begrünt und trägt nun dazu bei, dass die Temperierung der Räumlichkeiten deutlich weniger energieintensiv ist.

Als Teil der Müller-Gruppe beschäftigt man sich dort mit Direktzustellungen sowohl für Supermärkte als auch für den B2C-Sektor wie etwa mit der Zustellung von Bio-Kisterln. Integriert ist außerdem eine automatische, volldigitalisierte Innenwaschanlage für die Kühl-Lkw. Ein in Österreich einzigartiges System ermöglicht die automatische Innenraum-Reinigung – und das 24 Stunden am Tag. Ein Kamerasystem erkennt dabei den jeweiligen Sattel-Auflieger und wählt automatisch das passende Reinigungsprogramm. In nur sieben Minuten ist die Reinigung abgeschlossen und wird automatisch im Qualitätsmanagement dokumentiert und erfasst.

Auch die Mitarbeitenden sollen von zahlreichen Neuerungen profiteren: "Wir haben den neuen Bürokomplex vollständig auf die hohen Ansprüche unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angepasst und viele Wünsche berücksichtigen können. Ein Frischluftsystem sorgt für beste Luftqualität an den Arbeitsplätzen, es gibt Teeküchen und Kollaborationsräume in jedem Stockwerk und unser neues Bistro bietet so viel Platz, dass theoretisch unsere gesamte Belegschaft gleichzeitig dort Mittagessen kann. Besonders gut kommt die neue Feel-Good-Area an – sicherlich der schönste Raum im neuen Headquarter, samt einer 200 Quadratmeter Außenterrasse mit einzigartigem Blick auf den Anninger", freut sich Karin Müller, CFO bei Müller Transporte.

Müller Transporte-Geschäftsführer Fritz Müller und seine Partnerin Karin Müller, die das Unternehmen gemeinsam leiten, sprechen vom größten Meilenstein in ihrem bisherigen beruflichen Lebenswerk: "Wir haben mit dem Ausbau unseres Headquarters eine hochmoderne Infrastruktur für die Zukunft geschaffen, die unserem Unternehmen und unseren Mitarbeitenden bestmögliche Rahmenbedingungen bieten wird, um alle Anforderungen, die unsere Auftraggeber und Kunden an uns stellen werden, erfolgreich und mit höchster Professionalität erfüllen und übertreffen zu können“, so das Unternehmer-Ehepaar.