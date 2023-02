Der Umstieg auf Elektro-Mobilität und die Reduktion des CO 2 -Ausstoßes im Straßenverkehr sind wichtige, langfristige Maßnahmen zur Erreichung der nationalen und internationalen Klimaziele. Während die Praxistauglichkeit der E-Mobilität bei den meisten Nutzungsformen im privaten Bereich längst bewiesen ist, sieht es bei der Elektrifizierung von großen Lkw-Flotten und im internationalen Transportwesen noch anders aus. Im Segment der schweren Lkw und Lkw-Zugmaschinen gibt es noch wenige tatsächlich lieferbare bzw. am Markt verfügbare Modelle. Dazu kommen für den internationalen Warenverkehr eine meist zu geringe Reichweite und eine E-Ladeinfrastruktur für Lkw, die erst schrittweise aufgebaut wird, so etwa an den europäischen Hauptverkehrsadern und bei den großen Verladestellen in Industrie- und Logistikzentren.



Wegen dieser Herausforderungen hat Müller Transporte beschlossen, sich im Bereich Elektromobilität zu engagieren. Das Unternehmen startet Anfang Dezember 2022 ein Pilotprojekt, bei dem erstmals eine E-Zugmaschine mit Auflieger eine Woche lang sich intensiv im Praxisbetrieb bewähren soll. Das auf Nachhaltigkeit Wert legende biopharmazeutische Unternehmen Takeda, ein langjähriger Kunde von Müller Transporte, wird der erste Partner in diesem Pilotprojekt sein. Der von Müller Transporte abgewickelte Werksverkehr für Arzneimittel und deren kühlungsbedürftige Rohstoffe zwischen den verschiedenen Takeda-Standorten in Wien und Umgebung wird eine Woche lang mit einem Sattelzug mit 100 Prozent Elektroantrieb durchgeführt. Das Zugfahrzeug für dieses Pilotprojekt stammt von DAF (CF Electric FT, Reichweite: 200 bis 220 km).



Fritz Müller, Geschäftsführer Müller Transporte, erläutert: „Anders als man von Transportunternehmen annimmt, investieren wir bereits seit langem in vielen Bereichen unseres Unternehmens in Nachhaltigkeit und in den Einsatz von umweltfreundlichen Technologien. Unser neues Logistikzentrum in Wiener Neudorf wurde erst kürzlich mit einer großen Auf-Dach-Photovoltaikanlage ausgestattet.“ – Karl-Heinz Hofbauer, Vorstand der Takeda Manufacturing Austria AG und Leiter der Takeda-Produktionsstätten in Wien, ergänzt: „Als Müller Transporte an uns mit der Idee herangetreten ist, den Lkw-Pendelverkehr für die Arzneimittelproduktion zwischen unseren Standorten im Raum Wien mit E-Lkw zu testen, mussten wir nicht lange überlegen. Wir sehen dieses Projekt als weitere Chance für mehr Nachhaltigkeit und stellen zukünftig für den Routinebetrieb die dafür notwendige Ladeinfrastruktur an unseren Standorten zur Verfügung.“