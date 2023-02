Die Spedition Südost Cargo aus Traiskirchen im Bezirk Baden sammelt, sortiert, verpackt und transportiert Hilfsgüter für die Ukraine. „Unserer Lkw machen sich laufend auf den Weg bis an die ukrainische Grenze, wo die Hilfsgüter dann abgeholt und in der Ukraine verteilt werden“, sagt Geschäftsführer Mathias Marian. Auch Trost Transporte aus dem Bezirk Lilienfeld unterstützt mit einem Planensattelzug die humanitäre Hilfe für die Flüchtlingszentren in Moldawien. „Allein in zwei Tagen konnten im Bezirk rund sieben Lademeter an Hilfsgütern durch die Bevölkerung gesammelt werden. Die restliche freie Ladefläche wurde vom NÖ Zivilschutzverband aufgefüllt. Wir helfen, wo wir können“, sagt Geschäftsführer Johannes Trost. Auch die Fahrschule Sauer aus St. Pölten ist stolz darauf, mit ihrer Hilfe einen Beitrag für die Versorgung der Geflüchteten leisten zu können: „In Kürze geht wieder ein Transport nach Radauti, das ist ein Ort an der Dreiländerecke Rumänien/Moldawien/Ukraine. Dort kommen die Flüchtlinge direkt über die Grenze. Wir versorgen sie mit dem Allernötigsten wie Wasser, Seife, Toilettenpapier, Babywindeln, Zahnpasta und Zahnbürsten“, sagt Inhaber Richard Mader. Und auch Venz Logistik aus Hagenbrunn im Bezirk Korneuburg ist gemeinsam mit dem ÖGB im Wochenrythmus an die ukrainisch-slowakische Grenze unterwegs. „Wir bringen einen Sattelschlepper voll Dingen des täglichen Bedarfs mit denen wir unterstützen so gut wir können. Rasch und unkompliziert hilft immer noch am besten“, sagt Geschäftsleiterin Beate Färber-Venz.