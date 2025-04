Liquefied Petroleum Gas (LPG) war beziehungsweise ist neben dem Einsatz in Gaskartuschen für Campingkocher und dergleichen häufig als Treibstoff für PKW in Südosteuropa und der Türkei anzutreffen. Es wird manchmal auch unter dem Namen "Autogas" gehandelt. Die Technik zur Nutzung lässt sich relativ einfach in Benzinfahrzeugen nachrüsten und mittels eines einfachen Umschalters können Autos bivalent, also mit Gas oder Benzin, betrieben werden. LPG selbst ist verflüssigtes Propan- bzw. Butan-Gas, das in der Öl- und Erdgasförderung oder in der Raffinerie als Abfallprodukt entsteht. Mit geringem Druck lässt sich das Gas auch bei Raumtemperatur relativ einfach verflüssigen und so das Volumen um das 260-fache reduzieren.

In Österreich konnte sich LPG als Fahrzeugtreibstoff nie wirklich durchsetzen. Das Gas ist schwerer als Luft und somit ist die Einfahrt in Tiefgaragen verboten, da sich bei Undichtheit dort ein gefährlicher „Gas-See“ bilden könnte. Im Nutzfahrzeugbereich hatte LPG in den MAN-Autobussen der Wiener Linien eine Hochphase, die jedoch mit der Einführung der Euro-6-Abgasklasse vorbei war. Inzwischen fahren die Wiener Linien wieder mit Diesel und teilweise, im innerstädtischen Bereich, auch elektrisch. Vereinzelt laufen auch Tests mit Wasserstoffbussen.