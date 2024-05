Goodyear bietet das neue Nachhaltigkeits-Zertifikat in drei Varianten: für Flotten­kunden, die entweder

zu mindestens zwei Dritteln rollwider­standsoptimierte Reifen mit Kraft­stoff­effizienz­label B einsetzen oder

die zu mindestens 50 Prozent runderneuerte Reifen nutzen oder

die zu mindestens zwei Dritteln kraftstoff­effiziente oder runderneuerte Produkte ver­wenden.

Für die Auszeich­nung infrage kommen ausschließlich Goodyear-Kunden, deren Reifenbestand zu insgesamt 80 Prozent oder mehr aus Reifen von Goodyear besteht. Die TIP Group erhält das neue Zertifikat, weil sie ihre Reifenwahl besonders nachhaltig trifft und zu rund 75 Prozent runderneuerte Produkte einsetzt. „Wir etablieren hohe Umwelt- und Sozialstandards in unserem Unternehmen und sehen uns in der Verantwortung, unseren Anteil für eine nachhaltige Zukunft zu leisten. Unsere ehrgeizigen Ziele erreichen wir mit klar definierten und überprüfbaren Maßnahmen in allen Bereichen unseres Unternehmens. Die Nutzung von runderneuerten Reifen ist eine Möglichkeit, die wir umgesetzt haben, um wertvolle Ressourcen zu schonen und unseren CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Aus diesem Grund freuen wir uns besonders über die Nachhaltigkeits­zertifizierung durch Goodyear. Sie würdigt unser Engagement und bestätigt uns in unseren Entscheidungen, nachhaltige Projekte in die Tat umzusetzen“, sagt Oliver Bange, Geschäftsführer Central Region, TIP Group. Auch die Ernst Derfeser GmbH mit Sitz in Vomp, Österreich, erhält das Zertifikat, weil sie ihre Reifenwahl besonders nachhaltig trifft. Das Unternehmen setzt zu 60 Prozent runderneuerte Produkte ein.

„Ein ressourcenschonender Umgang mit Rohstoffen ist für uns nicht nur ein Beitrag zum aktiven Umweltschutz, sondern auch eine Verpflichtung gegenüber den nachkommenden Generationen. Auch bei der Reifen­wahl handeln wir nach diesem Grundsatz. Außer dem Einsatz emissions­armer Lkw gehört auch die Runderneuerung für uns dazu, denn wir sparen dadurch wertvolle Rohstoffe ein, vermeiden Abfall und reduzieren unseren CO2-Fußabdruck. Gleichzeitig senken wir durch Erst- und Zweitrunderneuerung unsere Reifengesamtkosten“, erklärt Ernst Derfeser, Geschäftsführer des Unternehmens.