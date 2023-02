Steyr Automotive, vormals MAN Steyr, wird nicht wie geplant für den russischen Autokonzern GAZ des Oligarchen Oleg Deripaska Klein-Lkw produzieren und Kleintransporter auf Basis von GAZ-Modellen entwickeln. Der neue Geschäftsführer des Werks, Johann Ecker, meinte in einem Interview mit den Oberösterreichischen Nachrichten am Donnerstag: „Das ist erledigt.“ Bereits Mitte März hatte man wegen der Russland-Sanktionen in Folge des Ukraine-Kriegs die Kooperation mit GAZ auf Eis gelegt. Nun dürfte das endgültige Aus der Zusammenarbeit besiegelt sein.



Das ehemalige MAN-Werk in Steyr war im September 2021 vom steirischen Unternehmer Siegfried Wolf übernommen worden, der es als Steyr Automotive weiterführt. Bis Mitte 2023 werden in Oberösterreich aber noch Lkw und Komponenten für MAN gefertigt. Gleichzeitig ist man dabei, für das Start-up Volta Trucks die Serienfertigung von Elektro-Lkw einzurichten. Hier agiert Steyr Automotive als Lohnfertiger und Produktionspartner, ähnlich wie schon Wolfs früherer Arbeitgeber Magna.