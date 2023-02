Traktuell: Sie wollen Lkw als Service mit Gesamtbetriebskosten anbieten, die unter denen aktueller Diesel-Lkw liegen. Die meisten Kenner der Branche sehen aber gerade in der ökonomischen Seite eine große Schwierigkeit bei Elektro-Lkw. Üblicherweise sind die Fahrzeuge sehr teuer. Wann soll das Modell „Truck as a Service“ verfügbar sein und unter welchen Bedingungen gewähren Sie zumindest die Kostenparität zu einem konventionellen Diesel-Lkw?

Kjell Walöen: Wir wollen den Truck von Anfang an in dieser Form anbieten. Das Rollout unterliegt aber gewissen Limitierungen. Wir müssen diesen Service komplett neu aufbauen. Dazu werden nach und nach mehr Komponenten hinzufügen. Wir haben aber einen sehr ehrgeizigen Plan, ein führender Anbieter dieser Dienstleistung zu werden, die mehr als nur das Fahrzeug umfasst. Die Ladeinfrastruktur, Beratung bei der Stromversorgung, Versicherung, Wartung – alles ist im Preis inbegriffen. Dies wird parallel zum Fahrzeug entwickelt und wir werden in allen größeren Städten, in denen wir mit der Auslieferung unserer Lkw beginnen, Service-Hubs aufbauen. Zur Preisgestaltung: Wir haben natürlich noch nicht alle Verträge abgeschlossen, aber unsere Schätzungen gehen davon aus, dass wir von Anfang an auch ohne Subventionen mit den TCO sehr nahe an herkömmliche Lkw herankommen. Wir gehen auch davon aus, dass es Subventionen und andere Anreize für den Umstieg auf E-Fahrzeuge geben wird. Eines der Probleme bei Elektrofahrzeugen ist, dass sie in der Anschaffung teurer sind, aber man spart langfristig Geld. Daher denke ich, dass unser Service der Finanzierung wichtig sein wird, insbesondere für die kleinen und mittleren Betreiber.

Traktuell: Sie planen ausschließlich Batteriefahrzeuge oder wollen Sie auch auf Wasserstoff setzen?

Kjell Walöen: Nein, wir bauen nur batterieelektrische Fahrzeuge. Wir sehen nicht wirklich die Notwendigkeit, auf Wasserstoff umzusteigen. Es ist allgemein bekannt, dass Wasserstoff in Bezug auf Strom weniger effizient ist. Die derzeit wahrscheinlich knappste Ressource ist grüner Strom ist. Wir wollen also die maximale Laufleistung aus jedem Kilowatt herausholen. Dies geschieht durch direktes Laden der Batterien. Hauptsächlich kehren die Trucks, die wir bereitstellen werden, täglich wieder zur Basis zurück. Die Trucks werden mit einer Ladung ausreichend Reichweite haben, um den ganzen Arbeitstag abzudecken. Die meisten dieser Trucks stehen über Nacht, also kann die Hauptladung währenddessen erfolgen. Dies kann sich in Zukunft ändern, falls 24/7 gefahren wird. Dann ist das Schnellladen, während der Lkw mit Waren Beladen wird, der nächste Schritt.

Traktuell: Wie soll der Service erfolgen? Gibt es mobile Teams oder planen Sie lokale Partner aufzubauen?

Kjell Walöen: Wir planen den Aufbau eigener Service Center. Und ja, wir werden diese fliegenden Service-Teams haben. Wenn es also ein Problem gibt, springen sie ins Auto und versuchen es vor Ort zu beheben. Wir geben auf unsere Fahrzeuge eine Uptime-Garantie. Sollte sich eine Havarie nicht beheben lassen, dann fahren wir mit einem Ersatzfahrzeug vor, damit unser Kunde weiterfahren kann. Wir konzentrieren uns vom ersten Tag an absolut darauf, die Kunden zufrieden zu stellen, sowohl in Bezug auf die Verfügbarkeit als auch auf die Reaktionsfähigkeit auf Probleme. Deshalb bauen wir solide und gut ausgebildete Service-Hubs auf, die für alle Kunden erreichbar sind.

Traktuell: Einen von Grund auf neuen Lkw aus dem nichts heraus auf den Markt zu bringen, ist natürlich sehr kostspielig. Wie finanzieren Sie das alles und wer sind die Aktionäre von Volta Trucks?

Kjell Walöen: Wir werden durch Private Equity finanziert. Unser Hauptaktionär ist derzeit Luxor Capital in den USA. Es ist natürlich ein kapitalintensives Geschäft. Wir haben jedoch einen intelligenten Weg gefunden, dies sowohl schnell als auch kostengünstig zu machen. So entlasten wir zum Beispiel mit dem Lohnfertigungsprinzip einen Teil des Investitionsdrucks. Im Vergleich zur Autoindustrie, aus der ich komme, fallen deutlich geringere Kosten an. Aber dennoch, ja, es braucht viel Kapital. Derzeit besteht jedoch großes Interesse von Investoren in diesem Bereich. Die Leute verstehen, dass es in Zukunft eine Explosion der Aktivität und riesige Märkte und Gewinne gibt. Der Zugang zu Kapital ist also relativ einfach.

Traktuell: Gibt es in Ihrer Beteiligungsstruktur auch klassische Pkw- oder Lkw-Hersteller, wie zum Beispiel Volkswagen?

Kjell Walöen: Nein, wir haben keine Finanzmittel von OEMs, dafür jedoch von Kunden und Zulieferern. Auch wichtige Stakeholder des Unternehmens haben investiert, weil sie dies als Zukunft sehen und daran teilhaben möchten.

Traktuell: Vielen Dank für das Interview.

----

Kjell Walöen ist Mitgründer und Chief Technology Officer von Volta Trucks. Er kam von Polestar zu Volta Trucks, wo er für die Produktion und den Einkauf der damals neu geschaffenen Marke Polestar verantwortlich war – Volvos neuer Elektro-Performance-Marke. Zuvor arbeitete er für Volvo Cars und leitete viele Jahre das Manufacturing Business Office, darunter drei Jahre in China, um die frühen Phasen des Baus von drei Werken in drei Jahren zu unterstützen. Davor war er für Ford tätig, wo er zunächst am Manufacturing Leadership Program in der Ford-Zentrale beteiligt war und verschiedene Aufgaben in ganz Europa innehatte, darunter Launch Manager, Assembly Plant Manager und Strategy Manager.