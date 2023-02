Die ersten Volta Zero-Fahrzeuge, die als Prototypen zur Designverifizierung (DV) erstmals im öffentlichen Straßenverkehr zum Einsatz kommen, werden in einem eigens dafür eingerichteten Werk im britischen Coventry hergestellt. Die DV-Prototypen sind die ersten vollelektrischen Volta Zero-Fahrzeuge, die im erst kürzlich vorgestellten, endgültigen Seriendesign gebaut werden. Insgesamt werden bis Januar 25 Fahrzeuge hergestellt und danach einem rigorosen Testverfahren unterzogen. Dabei werden die Ingenieure von Volta Trucks ein breites Spektrum an Kundeneinsätzen und Lieferzyklen nachstellen und den Volta Zero extrem kalten Wetterbedingungen in der Arktis, großer Hitze am Äquator sowie Crashtests unterziehen, um die Sicherheit, Strapazierfähigkeit und Zuverlässigkeit des Fahrzeugs zu überprüfen.

Die Ergebnisse der umfassenden DV-Tests fließen später in die abschließende Prototypenphase, die Produktionsverifizierung (PV), ein. Die PV-Prototypen werden ab Mitte 2022 in der neuen Produktionsstätte des Unternehmens im österreichischen Steyr gebaut. Viele dieser seriennahen Prototypen werden für längere Zeit an ausgewählte Kunden ausgeliehen, um sie parallel zu den Tests der Ingenieure von Volta Trucks auch unter realen Alltagsbedingungen zu testen. Dabei werden die Fahrzeuge voraussichtlich Millionen von Kilometern im Lieferverkehr zurücklegen.