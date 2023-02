TRAKTUELL: Du hast diese viel zitierte Standortgarantie erwähnt. Diese war ja ein großer Streitpunkt, teilweise auch in Gerichtsverfahren oder zumindest in Gutachterstreitigkeiten. Wie ist es zu dieser Garantie überhaupt gekommen? Warum hat MAN eine solche abgegeben und mit welcher Begründung hat das Management diese für ungültig erklärt?



Erich Schwarz: Wir hatten die erste Standort- und Beschäftigungssicherungsvereinbarung schon 2007 abgeschlossen. Der Hintergrund war, dass MAN beschlossen hatte, in Krakau ein Lkw-Montagewerk zu bauen. Als Reaktion haben wir als Gesamtbetriebsrat, also der Betriebsrat in München und anderen Standorten in Deutschland als auch wir in Steyr, verlangt, dass unsere Standorte abgesichert bleiben. Denn es ist leicht, die Produktion von irgendeinem Standort nach Krakau zu verlegen. In der Folge gab es die ersten Standort- und Beschäftigungsgarantien, die erste in München und dann hier in Steyr. Danach haben auch die anderen Standorte nachgezogen, etwa Nürnberg und Salzgitter. Und jene Werke, die keine Standort- und Beschäftigungssicherungsvereinbarung abgeschlossen hatten, sind alle veräußert worden. Gustavsburg wurde verkauft, ebenso Wien an die Rheinmetall und auch andere Standorte.

Wir haben diese Garantien aber nicht zum Nulltarif bekommen, sondern mussten als Belegschaft auch etwas hergegeben dafür. Die letzte Standortgarantie wurde dann im Jahr 2017 vereinbart, wo Scania und MAN schon intensiv zusammengearbeitet haben. Damals war die Frage: Welche Teile produziert künftig Scania und welche Teile produziert MAN? Wir haben die Brisanz dieser Pläne als Betriebsrat erkannt und klar gesagt: Wenn man das zusammenführt und es Gleichteile gibt, dann wollen wir unseren Standort längerfristig abgesichert wissen. Denn dem Kunden ist es schließlich egal, ob der Motor oder irgendein anderes Bauteil des Lkw von MAN oder von Scania kommt.

Der Vertrag lief zunächst bis 2025. Um 2018/2019 herum haben wir dann wieder mit der Unternehmensleitung verhandelt. Das Management wollte weitere Einsparungspotenziale heben. Im Gegenzug haben wir verlangt, dass der Standort- und Beschäftigungssicherungsvertrag um weitere fünf Jahre verlängert wird und somit nicht 2025 ausläuft, sondern erst Ende 2030. Das wurde im Dezember 2019 unterschrieben. Wir haben das aber nicht geschenkt bekommen. Springender Punkt dabei war eine Produktivitätssteigerung und eine Arbeitszeitflexibilisierung.