Schon für Frühjahr 2022 wäre die Markteinführung für die Transporter der Marke „Steyr“ geplant gewesen. Erst Anfang Februar präsentierte Steyr Automotive eine Vertriebspartnerschaft mit Raiffeisen Lagerhaus (RWA) im Rahmen einer Pressekonferenz, bei der auch Eigentümer Siegfried Wolf persönlich anwesend war. Kurze Zeit später erfolgte der völkerrechtswidrige Angriff der Russischen Föderation auf die Ukraine, der weitreichende Wirtschaftssanktionen nach sich zog. Das hat auch Auswirkungen auf die Markteinführung der Transporter der Marke „Steyr“, die man gerne mit dem Slogan „Made in Austria“ beworben hatte. Die Fahrzeuge basieren allerdings, soweit bekannt, auf dem russischen Transporter-Modell „GAZelle“ von GAZ, weswegen die Autos – zumindest in Teilen – wohl auch „Made in Russia“ gewesen wären. Das haben die scharfen Sanktionen gegen Russland nun aber vorerst verunmöglicht.



„Die technischen Vorbereitungen für die Fahrzeuge der Marke ‚Steyr‘ werden fortgesetzt. Für alternative Zulieferungen von Bauteilen werden derzeit verschiedene Möglichkeiten geprüft,“ heißt es seitens einer Sprecherin von Steyr Automotive. „Aufgrund der weltweit unsicheren Situation können zum weiteren Zeitpunkt der Markteinführung der ‚Steyr‘-Fahrzeuge aktuell keine Aussagen gemacht werden.“