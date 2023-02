Die Sanktionen gegen die russische Wirtschaft und russische Oligarchen als Antwort auf die militärische Aggression in der Ukraine ziehen auch in Österreich immer weitere Kreise. Unlängst war eine Diskussion darüber entbrannt, warum der Name von „Oleg Deripaska“ auf den Sanktionslisten der EU bislang ausgespart worden war. Medienberichten zufolge, soll der Mehrheitseigentümer von Russian Machines über dessen Nutzfahrzeugherstellers GAZ nämlich auch Rüstungsgüter produzieren.



Die in der Folge lautstarken Rufe nach Sanktionen gegen Deripaska hatten auch innerhalb Österreichs zu Diskussionen rund um die Verstrickung der heimischen Wirtschaft mit der russischen Oligarchie geführt. Bei Österreichs größtem Baukonzern „Strabag“ bemüht sich die Familie Haselsteiner seither gegenüber Deripaska auf Distanz zu gehen. Der Investor und neue Eigentümer von „Steyr Automotive“, Siegfried Wolf, war ebenfalls aufgrund der Sanktionen gegen Russland öffentlich unter Druck geraten. Sein Mandat als Aufsichtsratsvorsitzender der Sberbank Europe AG hat Wolf inzwischen zurückgelegt. Aber auch seine langjährige Geschäftsbeziehung mit Oleg Deripaska sorgte für Diskussionsstoff. Nach seinem Ausscheiden als CEO von Magna International im Jahr 2010 engagierte sich der gebürtige Steirer nämlich in Russland und bekleidete von 2010 bis 2018 den Posten als Verwaltungsratsvorsitzender in Oleg Deripaskas Firmenimperium „Russian Machines LLC" mit Sitz in Moskau. Von 2010 bis 2019 hatte er zudem den Aufsichtsratsvorsitz der OJSC Gaz Group in Nischni Nowgorod inne. Wolf war insbesondere mit der Modernisierung des Nutzfahrzeugherstellers betraut und konnte in diesem Zusammenhang beachtliche Erfolge vorweisen: Heute ist GAZ der nach eigenen Angaben größte Bushersteller Russlands und jedenfalls einer der größte Hersteller von Nutzfahrzeugen des Landes insgesamt. GAZ bietet eine breite Modellpalette an modernen Transportfahrzeugen an.