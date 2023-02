Steyr Automotive will die ersten Transporter mit Diesel- als auch mit Elektroantrieb noch im Frühjahr dieses Jahres auf den Markt bringen. Diese sind aber nur der Auftakt einer neuen Produktpalette im Bereich der Nutzfahrzeuge bis hin zu leichten Lastwagen zwischen acht und zwölf Tonnen. Die derzeit in Entwicklung befindlichen 4x4-Versionen eröffnen in Kombination mit der starken Allrad-Historie aus Steyr gerade mit dem Engagement im Herzen der D-A-CH-Region viel Potenzial.

"Als Unternehmen mit starken regionalen Wurzeln, freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit einem kompetenten Partner aus Österreich. Wir werden durch die neue Kooperation das Nutzfahrzeuggeschäft weiter ausbauen und professionalisieren können", so Reinhard Wolf, Generaldirektor der RWA.