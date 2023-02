Steyr Automotive plant offenbar die Fertigung von Bussen. Der erste Abnehmer sind die Stadtbetriebe Steyr, die diesbezüglich einen "Letter of Intent" mit Steyr Automotive unterzeichnet haben. Die geplante Produktion soll Busse mit einer Länge von sechs bis 18 Metern umfassen, die mit allen Erfordernissen für den modernen, auf Nachhaltigkeit ausgerichteten öffentlichen Personentransport ausgestattet sind. Der erste Elektrobus "eCITY.6" für die Stadt Steyr soll Platz für 22 Passagiere bieten. Technische Details gibt es bislang noch keine.

Die Spezifikationen werden noch hinsichtlich Ausstattungswünschen gemeinsam zwischen Werk und Kunde bis Mitte Februar 2022 definiert, geht aus einer Aussendung hervor. Das Know-how von Steyr Automotive baue auf seit Jahren in Russland erprobten und betriebenen Modellen auf, heißt es darüber hinaus. Die Busse sollen in modularer Bauweise gefertigt werden, die den neuen Anforderungen des europäischen Marktes von "Zero-Emission" entsprechen und zudem mit ihrer Niederflur-Bauweise barrierefrei sind. Die Kleinserien-Fertigung soll baldmöglichst in Steyr starten.

Neben eigenen Fahrzeugen will Steyr Automotive auch als Lohnfertiger im Geschäft bleiben. Bis Mai 2023 läuft noch die Produktion der leichten und mittleren Baureihen von MAN im Werk. Ab kommendem Jahr kommt dann ein neues Projekt hinzu: Im Werk Steyr soll die Vorserien- und später auch die Serienproduktion des Volta Zero aufgebaut werden, eines vollelektrischen 16-Tonnen-Lkw für den Stadteinsatz. Mehr dazu in unserem Exklusiv-Interview mit Kjell Walöen von Volta Trucks.