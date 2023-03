„Es ist ein emotionaler Moment“, sagt Ewald Perwög, Leiter des H2-Projekts bei der Lebensmittelkette MPreis, anlässlich der offiziellen Inbetriebnahme des ersten Wasserstoff-Lkw Österreichs. Es ist auch ein Meilenstein für MPreis und der vorläufige Höhepunkt auf dem Weg zur klimaneutralen Belieferung der 279 Handelsfilialen in Westösterreich. Perwög gilt als Visionär und „Vater“ des Wasserstoff-Projekts. Die Idee dazu kam ihm bereits 2015, kurz darauf begannen die ersten Vorbereitungen. Im März 2020 erfolgte schließlich der Spatenstich für eine eigene H2-Elektrolyseanlage am Unternehmenssitz in Völs in Tirol. Es handelt sich um die größte Single-Stack-Anlage dieser Art in ganz Europa, im März 2022 ging sie in Betrieb. Die Anlage ist über eine 30 kV-Hochvoltleitung direkt ans Stromnetz angebunden und verfügt über eine Leistung von 3,2 Megawatt. Damit können bis zu 55 Kilogramm Wasserstoff pro Stunde produziert werden. Zum Vergleich: Mit einer Tankfüllung von 39 Kilogramm H 2 , beträgt die Reichweite des Lkw etwa 400 Kilometer, inklusive des Betriebs der Transportkältemaschine.

Für den Antrieb wird der Wasserstoff in einer Brennstoffzelle an Bord des Lkw in Strom umgewandelt – als Abfallprodukt dieses Prozesses kommt lediglich Wasserdampf aus dem Auspuff. Auch die Lärmemissionen sind aufgrund des elektrischen Antriebsmotors wesentlich geringer, als bei einem Dieselfahrzeug.