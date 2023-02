Die Installation des neuartigen Zweistoffbrenners im Kesselhaus der Bäckerei Therese Mölk ist ein weiterer Schritt in Richtung Dekarbonisierung des Unternehmens Mpreis und der firmeneigenen Bäckerei Therese Mölk. Die Prozesse werden dadurch vermehrt umweltschonend gestaltet und dennoch bleibt man in der Produktion gewohnt flexibel: „Sollte einmal kein Wasserstoff für die CO 2 -freie Herstellung der Prozesswärme zur Verfügung stehen, können unsere Backöfen wie bisher auch mit Erdgas beheizt werden. Dadurch ist sichergestellt, dass der Produktionsprozess für die Backwaren unabhängig von der Verfügbarkeit von grünem Wasserstoff ablaufen kann. Langfristig wollen wir uns von fossilen Energieträgern verabschieden und unser Brot und Gebäck emissionsfrei backen“, erklärt der Projektinitiator und Leiter von Mpreis Sustainable Energy Solutions, Ewald Perwög.

Mathias Mölk, Miteigentümer der Firma Mpreis, sieht Vorteile, die sich durch das Wasserstoff-Projekt für seinen Bereich ergeben: „Bisher wurden die Backöfen unserer Bäckerei Therese Mölk mit Erdgas beheizt. Künftig werden wir in der Lage sein, Teile dieses fossilen Energieträgers einzusparen, indem wir die Backöfen unserer Bäckerei auch mit grünem Wasserstoff beheizen. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Gänzlich klimaneutrales Brot und Gebäck? Werden auch noch kommen – und zwar dann, wenn wir zum Beheizen unserer Backöfen gar kein Erdgas mehr verwenden werden, sondern nur noch grünen Wasserstoff.“



Der Zweistoffbrenner ist eine Innovation der Firma Fives Pillards für das Projekt „Mpreis Wasserstoff“. Weiters waren die Spezialisten von CAW (Classen Apparatebau Wiesloch) sowie der HEUFT Thermo-Oel GmbH maßgeblich an dem Projekt beteiligt.